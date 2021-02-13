Детям с инвалидностью из ДФО оплатят авиабилеты к месту лечения

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о льготах на авиабилеты к месту прохождения лечения для детей с инвалидностью из Дальневосточного федерального округа (ДФО). Документ опубликован в субботу на сайте правительства.

"Детям-инвалидам, проживающим на территории Дальневосточного федерального округа, будут оплачивать авиабилеты к месту лечения", - следует из пояснительной записки к документу.

Ранее льгота действовала только при невозможности добраться до места реабилитации на поезде. Теперь Фонд социального страхования будет обеспечивать детей авиабилетами в оба направления независимо от наличия железнодорожного сообщения. Кроме того, льготный билет будет предоставлен сопровождающему ребенка взрослому.

Уточняется, что данное решение даст возможность сократить время на проезд до места лечения, а также повысит доступность качественной медпомощи для детей, которые в ней нуждаются.