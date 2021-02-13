В Нижегородской области открыли движение поездов по двум путям после ДТП и схода вагонов

ТАСС ,13 февраля. Движение поездов по двум путям Горьковской железной дороги открыли в Нижегородской области после ДТП и схода восьми грузовых вагонов. Восстановительные работы продолжаются, задержка некоторых составов достигла почти пяти часов, сообщила пресс-служба железной дороги в субботу.

"Движение поездов на перегоне Ветлужская - Шеманиха Горьковской железной дороги восстановлено по двум путям 13 февраля в 08:12. В настоящее время аварийно-восстановительные работы с использованием специальной техники на месте схода на перегоне Ветлужская - Шеманиха в Нижегородской области продолжаются. Производится восстановление контактных проводов и ригельных опор", - сказано в сообщении.

В результате схода вагонов поезд Новый Уренгой - Москва задержан почти на пять часов, поезд Нижний Новгород - Воркута - на 4 часа 14 минут, поезд Москва - Северобайкальск - на 1 час 22 минуты. Пригородный поезд Урень - Пижма задержан более чем на три часа.

ДТП произошло в пятницу (в 18:00 мск): автомобиль столкнулся с грузовым составом, в результате восемь пустых вагонов-цистерн сошли с пути, нарушен габарит обоих путей, повреждена опора контактной сети. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, никто не пострадал.