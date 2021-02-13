Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,94

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу немного вырос и составил 0,94. В Москве показатель поднялся до 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Во всех 10 регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент не превышает единицу. В Иркутской области он составил 0,99, в Воронежской - 0,98, в Нижегородской и Ростовской - 0,96, в Свердловской - 0,91, в Архангельской и Санкт-Петербурге - 0,9.

В Красноярском крае показатель остался на минимальном с августа уровне 0,87, а в Подмосковье незначительно увеличился и составил 0,84.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.