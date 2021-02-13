В Волгограде создадут банк клеток для исследования побочных действий лекарств от COVID-19

ВОЛГОГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Ученые Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) создадут в течение года банк клеток, чтобы исследовать побочные эффекты препаратов от коронавирусной инфекции, сообщила ТАСС доцент кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии ВолгГМУ Екатерина Зыкова.

"Авторский коллектив из четырех сотрудников вуза получил научный грант в размере 500 тыс. рублей на создание банка клеточных культур. Если просто - банка клетки, то есть это коллекция, где собраны разные виды клеток органов человека и животных. Срок реализации проекта - 1 год", - сказала Зыкова.

Она отметила, что банк клетки поможет узнать, "как действуют препараты при лечении COVID-19, например, как агрессивная терапия действует на клетки различных органов и ткани человека, какие возможны побочные действия".

По ее словам, это также поможет привлечь в Волгоградскую область заказы по исследованию фармацевтических субстанций на клеточных культурах.

"В банке клеткам нужно обеспечить хранение, но такие клеточные лаборатории дорогостоящие и трудоемкие. Грант 500 тыс. рублей - это не очень большая сумма для проекта, но как стартовая она достаточная, чтобы организовать холодильные установки для замораживания клеток. Какую-то порцию клеток сможем купить, потом размножим - они у нас будут жить, делиться, размножаться, потом заморозим и будем хранить. Но мы не все клетки купим, какие-то клетки мы научились выделять сами, нам только реагенты нужны, но и они дорогостоящие", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, если будет запрос от медиков или коммерческое предложение от фармацевтов, например, испытать на токсичность будущий лекарственный препарат, в лаборатории смогут подобрать нужную панель клеток.