"Снежный апокалипсис". Последствия снегопада в Москве глазами пользователей соцсетей

В Москве в четверг начался сильный снегопад. За ночь с 11 на 12 февраля выпало более 70% месячной нормы осадков - до 24 мм.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снег будет идти до 14 февраля. По его словам, к этому времени сугробы будут достигать 50 см.

Наземный транспорт в связи с непогодой ходит с задержками, при этом метро, МЦК и МЦД работают штатно. Автомобили застревают в снегу, а на дорогах образуются пробки до 10 баллов. В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали более 50 рейсов.

Пользователи соцсетей делятся снимками заснеженного города. На кадрах видно, как замело припаркованные автомобили и какие сугробы образовались на тротуарах Москвы.