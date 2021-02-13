Кравцов заявил, что работа советников по воспитанию в школах не будет связана с идеологией

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Советники директоров школ по воспитанию будут заниматься организацией внеучебной деятельности детей, их работа не будет связана с идеологией, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Это молодой человек, выпускник педагогического вуза, который говорит со школьниками на одном языке и который организует его внеучебную деятельность: спортивные мероприятия, походы в театр, музеи, общение", - сказал Кравцов, уточнив, что работа советников не будет связана с идеологическим контролем. "Именно организация внеучебной деятельности", - подчеркнул он.

По его словам, школьников недопустимо использовать в достижении каких-либо интересов.

В январе текущего года Минпросвещения и Российское движение школьников запустили конкурс "Навигаторы детства", который направлен на отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новые вакантные должности будут официально введены в штатное расписание школ в 10 регионах России с 1 марта 2021 года. Ожидается, что в 2022 году конкурс на должность пройдет во всех регионах РФ.