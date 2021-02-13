Четвертая неделя массовой вакцинации от коронавируса в России. Главное

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Массовая вакцинация от коронавируса в России идет уже четвертую неделю. Во многих регионах ее темпы возросли на порядок, а медики добираются до самых отдаленных районов страны, рассказали представители местных властей. ТАСС собрал главное о вакцинации в России на данный момент. Число привившихся До сих пор в России не раскрывают официальных данных о числе привившихся. По данным заместителя директора по научной работе Центра им. Гамалеи, разработавшего самую массовую отечественную вакцину "Спутник V", Дениса Логунова, по крайней мере первую прививку получили уже около 2,2 млн человек - это примерно 3,2% от плана, поставленного властями.

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Большая часть вакцинированных приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, которые остаются главными очагами эпидемии в стране. Если к началу массовой вакцинации в Подмосковье насчитывалось 23,8 тыс. получивших по крайней мере первую прививку, то к вечеру 11 февраля - уже более 160 тыс. (рост в 6,7 раза). Схожая динамика в Петербурге: на 18 января там привились около 22 тыс. жителей, на 12 февраля - 135,6 тыс. (рост в 6,2 раза). Активизируется процесс и в регионах. Так, по подсчетам ТАСС, около 200 тыс. человек прошли вакцинацию на Урале, где ее приостанавливали спустя несколько дней после начала из-за того, что весь поставленный препарат был израсходован. С большим отрывом лидирует Свердловская область - к пятнице, по информации властей, там привились свыше 77 тыс. человек. Это больше, чем заразились в регионе с начала пандемии, - в общей сложности в области выявили около 74,5 тыс. случаев заражения. Темпы вакцинации Многие регионы уже заметно ускорили процесс вакцинации и планируют еще больше нарастить ее темпы. "С середины января мы начали прививать и с этого момента увеличили темпы более чем в 10 раз. Прививаем по 500-600 человек в день сейчас", - рассказали ТАСС в Министерстве здравоохранения Камчатского края.

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В Московской области, по словам губернатора Андрея Воробьева, необходимо привить в общей сложности 3,6 млн жителей, поэтому скорость вакцинации постоянно растет. "Начинали с 1 тыс. [прививок в сутки], потом 5 тыс., сейчас мы дошли до 10 тыс. В феврале, я думаю, мы привьем если не 200 тыс. [человек], то около того", - сказал глава региона. В Крыму рассчитывают прививать до 100 тыс. человек в месяц, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку в республике к началу курортного сезона. Соответствующее поручение дал глава региона Сергей Аксенов. Пока в Крыму привили менее 20 тыс. жителей. Успеть к весне Во многих регионах, особенно в восточной части страны, остро стоит задача вакцинации жителей труднодоступных населенных пунктов - важно успеть до паводков, которые могут отрезать отдаленные поселки от крупных городов.

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