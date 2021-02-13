Ростуризм выделит более 360 млн рублей на развитие туркластера "Бурзянский" в Башкирии

УФА, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство Башкирии заключило соглашение с Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) о финансировании строительства инфраструктуры туристического кластера "Бурзянский" на юго-востоке региона. Субсидия будет выделена в 2022 году и превысит 360 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

"На софинансирование строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры, входящих в состав туристско-рекреационного кластера "Бурзянский", между правительством Республики Башкортостан и Федеральным агентством по туризму заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан. Согласно указанному соглашению, в 2022 году предусмотрены федеральные средства в размере 367,4 млн рублей на выполнение берегоукрепительных работ, строительство подъездных путей, систем водо-, электро- и газоснабжения", - сказано в сообщении.

Кроме этого, на эти же цели из бюджета республики будет выделено более 100 млн рублей, что позволит построить все необходимые инженерные коммуникации. Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туркластера с длительным сроком окупаемости реализуется по государственной программе РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика", добавили в правительстве.

Кластер "Бурзянский" расположен на территории Бурзянского, Кугарчинского и Куюргазинского районов Башкирии, в него входят грязе-солевая лечебница на озере Якут, Мурадымовское ущелье, гостиничный этно-комплекс "Башкирская деревня" и другие объекты.