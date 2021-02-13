В Якутии впервые прошел в онлайн-формате диктант по якутскому языку

ЯКУТСК, 13 февраля. /ТАСС/. Национальная библиотека Якутии и Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) провели в субботу республиканский диктант по якутскому языку. Впервые в этом году акция прошла в онлайн-формате, в библиотеках региона диктант написали очно с соблюдением всех норм безопасности, сообщили ТАСС в библиотеке.

"Сегодня в библиотеках республики и в [прямом] эфире в YouTube прошел республиканский диктант по якутскому языку. Ранее мероприятие всегда проходило очно", - сказали в библиотеке.

Отрывок был взят из произведения народного писателя Якутии Софрона Данилова "Покуда бьется сердце" ("Сурэх тэбэрин тухары").

Как добавили в библиотеке, через неделю будет опубликован текст для того, чтобы жители самостоятельно проверили свои работы.

Как отметила заведующая кафедрой, кандидат филологических наук Дария Чиркоева, текст выбирается в основном из художественных произведений классиков якутской литературы. "Текст должен отличаться богатым описанием с усложненными правилами написания и знаками препинания", - сказала она.

13 февраля, в день рождения основоположника якутской письменности Семена Новгородова, в Якутии отмечают День родного языка и письменности.