Бурятская диаспора в Чите передала азербайджанской символ Нового года

ЧИТА, 13 февраля. /ТАСС/. Представители бурятской диаспоры в Чите во время празднования Сагаалгана в субботу передали азербайджанской диаспоре жезл с символом солнца. Предполагается, что так представители разных народов в Забайкалье будут передавать друг другу эстафету празднования Нового года, сообщила ТАСС министр культуры региона Ирина Левкович.

"Диаспоры поздравляют бурятский народ с этим праздником (с Сагаалганом). И в этом году мы завели такую традицию: изготовили символ солнца, который будем передавать. Сегодня руководители ассоциации бурят передают его азербайджанской диаспоре, потому что следующий праздник - Навруз (праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов). Решили сделать такую национальную эстафету. Думаю, именно это и есть большая миссия культуры - чтобы мы все жили в добром соседстве и в мире", - сказала Левкович.

Мероприятия в честь Сагаалгана власти региона в 2021 году решили провести в течение двух дней - 12 и 13 февраля. "Первый день Сагаалгана, он домашний по всем канонам. То есть вчера все у себя, на месте праздновали. В этом году решили расширить праздник и поступить так, как нам предсказано предками: первый день домашний, а второй больше для гостей, для широких торжеств. И понимая, что самые большие торжества проходят в краевой столице, перенесли празднование в Читу", - отметила министр.

Для жителей на центральной площади Читы выступили творческие коллективы, также организаторы праздника развернули выставку декоративно-прикладного искусства и ярмарку, установили традиционные бурятские юрты.

О Сагаалгане

Буддисты отмечают Сагаалган каждый год в разное время: дата праздника рассчитывается по лунному календарю и, как правило, приходится на конец зимы - начало весны, точная дата определяется буддийскими священнослужителями и приходится на первое весеннее новолуние. В 2021 году праздник выпал на 12 февраля - этот день наступил Год белой железной коровы.

Праздновать Сагаалган принято целый месяц - это большой семейный праздник, во время которого ходят в гости к родственникам, угощают родных и близких "белой пищей" - молочными продуктами, мясными блюдами. Широко отмечают жители Бурятии, Забайкальского края и Усть-Ордынского Бурятского округа в Иркутской области, Калмыкии и Тувы.