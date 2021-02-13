Эксперт считает, что Европе сложно будет отказаться от российской вакцины

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Рациональный настрой на отношения с Россией существенной части европейской элиты и забота о здоровье собственного населения едва ли позволят Европе отказаться от российской вакцины против коронавирусной инфекции. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Специалист подчеркнул, что несмотря на некоторые обстоятельства, в мире все же складывается мнение, что российская вакцина является одной из лучших.

"Я думаю, что Европе будет сложно отказаться от российской вакцины, потому что существенная часть европейских элит, хоть и не большинство, настроена рационально на отношения с Россией. Это некоторым образом будет показателем отношений между Россией и Европой", - сказал эксперт.

"Да, отношения [между РФ и Европой] обостряются, и в известном смысле лучше достичь какой-то точки, от которой можно "стартовать вверх", и российская вакцина здесь играет роль своего рода переключателя, такого триггера", - добавил аналитик и отметил, что европейским элитам придется определиться, это для них сейчас очень важно.

По мнению Быстрицкого, тема вакцины может сплотить определенные силы в Европе, которые будут настроены на конструктивное развитие отношений с Москвой. "Этому очень много примеров, так как европейцы столкнулись с элементами некомпетентности Евросоюза, и Евросоюз сам это признал, что они не рассчитали [сложности, связанные с процессом вакцинации], об этом говорила [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, он напомнил, что европейские элиты ясно высказываются о системе ценностей, в которой они живут, декларируют важность спасения жизней своего населения, уважения к правам человека, праву на продолжительную жизнь. Перед элитами, считает аналитик, попросту возникнет выбор: предпочитают они политику или спасение людей.

По его словам, пренебрежение правом на жизнь "в угоду очень сомнительным политическим фокусам" станет для этих элит большим вызовом.

О регистрации препарата

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и уже подала заявку на регистрацию этого препарата в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 февраля заявил, что Европейское агентство лекарственных средств сможет сертифицировать "Спутник V", так как его высокая эффективность уже подтверждена.

Первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований, стала Венгрия. О возможности использования или производства у себя российского препарата в случае его одобрения уже высказались Австрия, Греция, Германия, Италия, Словения, Чехия, Финляндия.