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Twitter заморозил аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности

Руководитель делегации Константин Гаврилов предположил, что причиной стала альтернативная позиция России по военно-политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам
© AP Photo/Jeff Chiu

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Twitter приостановил действие официальной учетной записи делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

"12 февраля техподдержка Twitter заблокировала официальный аккаунт российской делегации по контролю за вооружениями", - написал руководитель делегации Константин Гаврилов в своем личном аккаунте в этой же соцсети. Он предположил, что причиной стала "альтернативная позиция РФ по военно-политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам".

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