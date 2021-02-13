В Финляндии заявили, что не примут решения по вакцине "Спутник V" до ее одобрения в ЕС

ХЕЛЬСИНКИ, 13 февраля. /ТАСС/. Финляндия может рассмотреть возможность использования новых вакцин от коронавируса, в том числе российской вакцины "Спутник V", только после получения этими препаратами одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом сообщил в субботу глава финского МИД Пекка Хаависто в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос о возможности использования Финляндией российской вакцины. 15 февраля он отправится в Санкт-Петербург, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, представителями городских властей и Ленинградской области, бизнес-сообществом и неправительственными организациями.

"Мы полагаемся на Европейское агентство лекарственных средств. Мы должны быть уверены в том, что качество разрабатываемых вакцин хорошее и они соответствуют всем критериям", - сказал Хаависто.

"На нас лежит очень большая ответственность - обеспечить проведение вакцинации населения без проблем. Поэтому мы не делаем никаких шагов до принятия решения EMA. Если оно даст "зеленый свет", то для нас все вакцины будут равноценны. Но нам нужно подождать решения EMA", - подчеркнул он.

Ограничения на въезд

Хаависто заявил, что Финляндия может принять решение об ослаблении ограничений на въезд в страну при большом числе вакцинированных от коронавируса в республике и в соседних странах, однако пока неизвестно, когда это произойдет.

"Сейчас у нас большие ограничения на въезд для туристов и даже для [тех, кто едет в] командировки, это касается и других [помимо РФ] соседних [с Финляндией] стран. Думаю, что ослабление ограничений будет возможно, когда у нас и в соседних государствах будет более высокое число вакцинированных. Тогда мы сможем разрешить людям перемещаться между странами более свободно. Но о том, когда это произойдет, говорить слишком рано", - подчеркнул министр.

"Вакцинация займет время. Возможно, будет уже лето, когда большинство населения получит вакцину", - добавил он.

"Думаю, даже наши европейские коллеги удивляются, когда мы говорим, что в нормальный год [в условиях отсутствия пандемии] мы выдаем более миллиона шенгенских виз россиянам и что число пересечений границы [Финляндии и РФ] составляет ежегодно около девяти миллионов, - продолжил Хаависто. - Это показывает, насколько высока активность на нашей границе в обычное время. Мы хотели бы вернуться к нормальной жизни как можно быстрее. Хочу подчеркнуть, что в нормальной ситуации мы всегда приветствуем приезд россиян в Финляндию".

По его словам, "к сожалению, ограничения придется сохранять, пока угроза коронавируса продолжает существовать". Хаависто отметил, что финны в настоящее время обсуждают в правительстве и с европейскими партнерами меры по упрощению поездок, использованию для этого документов о вакцинации или тестов, но конкретных решений не принято.

Ограничения на границе с Финляндией

С 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

В настоящее время въезд в Финляндию из РФ разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта. Для туристических поездок граница закрыта минимум до 25 февраля.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, однако между странами возобновлено авиасообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.