В РПЦ призвали исключить задержание случайных людей на несанкционированных акциях

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Задержание людей, не участвующих в несанкционированных акциях в городах России, должно быть исключено. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Известны случаи, когда правоохранительные органы задерживали людей, не участвовавших в митинге, а просто случайно оказавшихся где-то поблизости от места проведения этого митинга. Я думаю, что эти моменты должны быть исключены", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По убеждению Илариона, "виновные должны нести ответственность за нарушение закона, а невиновные не должны становиться жертвами преследований".

Несанкционированные акции прошли в ряде городов России 23 и 31 января. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.