Останки 120 солдат, погибших в войне 1812 года, перезахоронили в Смоленской области

ВЯЗЬМА /Смоленская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Открытие памятного монумента и церемония захоронения останков шести мирных жителей, а также 120 русских и французских солдат, участвовавших в боях под Смоленском в 1812 году, состоялись в субботу в Вязьме, передает корреспондент ТАСС. Их обнаружили в прошлом году во время экспедиции, организованной Фондом развития русско-французских инициатив.

"Французские солдаты 24-го, 30-го, 55-го и 106-го пехотных полков и других частей, покойтесь снова в мире, а ваше братство станет братством нашей нации, пусть ваша смерть вечно напоминает законы всего мира и братства", - открыл церемонию атташе Франции по вопросам обороны бригадный генерал Иван Мартен.

Участие в церемонии приняли потомок наполеоновского маршала рода принцев Мюратов, представитель дома Романовых по линии матери князь Георгий Романов, а также наследники полководца Михаила Кутузова. "Это огромная точка истории в нашей стране для обеих наших наций", - сообщил князь Романов.

Также на перезахоронении присутствовали порядка 100 членов клуба исторической реконструкции России в русской и французской военных формах того времени.

"Это одно из важных событий для дружбы с Россией. Тем более в рамках текущего политического климата между Европой и Россией. Это событие позволяет сохранять дружбу с Россией", - сообщил ТАСС президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

На церемонии директор Института археологии РАН Николай Макаров подчеркнул, что подобные исторические находки позволяют приобрести новые знания о событиях, которые прежде казались изученными.

Об экспедиции

Археологическая экспедиция в Смоленской области проходила с мая 2019 года под патронатом франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Организаторами экспедиции выступили Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.

За время реализации проекта, посвященного событиям Отечественной войны 1812 года, был проведен ряд исследований мест сражений в Смоленской области.

В частности, обнаружены останки соратника императора Наполеона - генерала Шарля Этьена Гюдена. Во время боя при Валутиной горе выстрелом, сделанным из русского орудия, ему оторвало обе ноги, Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он вскоре умер, место захоронения считалось утраченным. Перезахоронение его останков назначено на 200-летие со дня смерти французского императора - 5 мая 2021 года.