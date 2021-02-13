На курорте в КБР из-за непогоды канатная дорога работает в аварийном режиме

НАЛЬЧИК, 13 февраля. /ТАСС/. Канатная дорога на поляне Азау в Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии работает в аварийном режиме из-за сильного ветра. Об этом ТАСС сообщил гендиректор АО "Курорт Эльбрус" Хиса Беккаев.

"Два часа назад отключили электроэнергию из-за снега и сильного штормового ветра, при котором канатная дорога автоматически выключается и включается. Очень медленно мы ее разгружаем. Канатная дорога сейчас работает в аварийном режиме. В обычном режиме она работает 4,5-6 м/с, в аварийном она двигается со скоростью 1 м/с, временно останавливается из-за ветра. Это происходит уже на протяжении практически двух часов", - сказал Беккаев.

Он пояснил, что как только ветер поднимается до 20 м/с и выше, канатная дорога автоматически останавливается. Сейчас скорость ветра доходит до 40 м/с. Наверх по канатной дороге уже никого не сажают в течение последних двух часов, только производят спуск тех, которые находятся на склоне. "Электричество пока не восстановилось. Мы работаем в аварийном режиме на дизелях", - сказал Беккаев.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в горах КБР выше 2000 м сохраняется лавиноопасность.