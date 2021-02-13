Работники администрации Жуковского убирают снег вместе с коммунальщиками

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Работники администрации подмосковного наукограда Жуковского вышли в субботу на работу, чтобы помочь местным коммунальным службам ликвидировать последствия снегопада. Об этом сообщил ТАСС глава города Юрий Прохоров.

"Суббота для многих сотрудников администрации стала рабочим днем, так как они помогают коммунальщикам бороться со снегом", - сказал он. По словам главы города, помогают его заместители, а также начальники отделов и управлений - как профильных для отрасли ЖКХ, так и непрофильных. "В первую очередь нам нужно обеспечить свободный подход к остановкам общественного транспорта, а также социально значимым объектам. И, конечно же, тротуары", - заметил Прохоров.

Он подчеркнул, что в воскресенье работа продолжится. "Мы надеемся, что интенсивность осадков уже снизится и мы станем готовить город к началу новой рабочей недели", - заключил глава наукограда.

Ранее в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры сообщили, что дорожные и коммунальные службы Подмосковья будут работать в усиленном режиме, пока не устранят последствия снегопада, всего для борьбы со снегом привлекли более 20 тыс. человек. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что накануне синоптики зафиксировали абсолютный рекорд по выпавшей норме осадков для 12 февраля - 9 мм снега. Предыдущий рекорд - 7 мм - держался с 1973 года. Всего на территории региона к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков.