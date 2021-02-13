В РПЦ допустили канонизацию отца Александра Меня

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Отец Александр Мень может быть канонизирован при условии, что будет доказано, что его смерть была мученической. Об этом сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Отец Александр Мень был выдающимся проповедником, катехизатором и миссионером своего времени. <...> Его кончина была трагической, и я думаю, что если будет доказано, что она была мученической, он может быть канонизирован как мученик", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По словам митрополита Илариона, жизнь Меня протекала в трудных условиях, когда церковь была лишена возможности проповедовать за пределами храмов. "Он проповедовал и в своем храме, где до конца дней он служил священником. Он проповедовал через книги, а в последние годы, когда открылись новые возможности, он проповедовал и в светских аудиториях", - рассказал митрополит.

Председатель ОВЦС подчеркнул, что отец Александр Мень был православным священнослужителем, который исповедовал православный символ веры. Но, по словам митрополита, в его книгах можно найти такие взгляды, которые имеют спорный характер. "Например, он в некоторых своих книгах проводил параллели между христианством и другими религиями, и эти параллели создавали впечатление, что между христианством и другими религиями гораздо больше общего, чем это есть в действительности. Подобная широта взглядов отца Александра Меня и тогда смущала его читателей, и сейчас продолжает их смущать", - пояснил он.

Протоиерей Александр Мень (1935-1990) был православным богословом. 9 сентября 1990 года он был убит неподалеку от своего дома в поселке Семхоз Московской области по дороге на церковную службу. Убийство осталось нераскрытым.