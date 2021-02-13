Обнаруженный у норок в Польше штамм коронавируса может передаваться людям и наоборот

ВАРШАВА, 13 февраля. /ТАСС/. Штамм коронавируса, обнаруженный у норок на ферме на севере Польши, может передаваться человеку и наоборот. Об этом сообщило в субботу на официальном сайте польское министерство сельского хозяйства.

Датчане погорячились с норками. Или нет.

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"Вирус, выявленный у норки с фермы в Картуском повяте (малая административно-территориальная единица в Польше), может передаваться человеку и наоборот", - информировало ведомство по итогам проведенного экспертами-вирусологами исследования.

Коронавирус был обнаружен у норок на ферме на севере страны в Поморском воеводстве в конце прошлого месяца. Более 5,8 тыс. животных решено было уничтожить. Всего в Польше действуют 350 подобных пушных ферм.