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Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных в Москве авиарейсов

В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных и отмененных в Москве авиарейсов. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

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"Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи с метеорологической обстановкой в Московском регионе контролирует соблюдение прав пассажиров (потребителей) при отменах и задержках ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла", - сказала Короткова.

Прокуратура отслеживает также предоставление пассажирам соответствующих услуг при ожидании рейсов. Сейчас задержек свыше трех часов нет. В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

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