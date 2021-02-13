Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных в Москве авиарейсов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных и отмененных в Москве авиарейсов. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи с метеорологической обстановкой в Московском регионе контролирует соблюдение прав пассажиров (потребителей) при отменах и задержках ряда авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла", - сказала Короткова.

Прокуратура отслеживает также предоставление пассажирам соответствующих услуг при ожидании рейсов. Сейчас задержек свыше трех часов нет. В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.