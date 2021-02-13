На строительство больницы на Соловках выделят 550 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 13 февраля. /ТАСС/. Более 500 млн рублей выделят на строительство участковой больницы на Соловках, сообщает в субботу пресс-служба администрации Архангельской области.

"Финансирование проекта федеральным бюджетом запланировано в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области. Напомним, что по программе всего региону выделяется 3,5 млрд рублей, 550 млн из них пойдут на строительство Соловецкой участковой больницы", - говорится в сообщении.

В настоящее время на архипелаге определены границы участка застройки, разработана проектно-сметная документация. "Проект масштабный, новое здание очень нужно жителям, на Соловках проживают порядка 900 человек. Контроль за всеми этапами стройки будем вести постоянно и совместно с муниципалитетом, - приводит пресс-служба слова и.о. министра здравоохранения региона Александра Герштанского. - Однажды проект строительства новой больницы на Соловках уже был заморожен, будем делать все возможное, чтобы впредь такого не произошло. И чтобы уже через два года мы смогли открыть новую участковую больницу".

На Соловках строительство каждого объекта должно быть согласовано с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас стационар и поликлиника Соловецкой участковой больницы располагаются в здании, построенном в 1930-е годы.

На Соловецких островах проживают около 1 тыс. человек, более 20 тыс. человек в год посещают архипелаг как туристы и паломники. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.