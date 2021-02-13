Митрополит Иларион назвал поверхностными заявления об утрате РПЦ морального авторитета

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что заявления об утрате РПЦ морального авторитета поверхностны и церковь по-прежнему "пользуется наивысшим доверием" в обществе.

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что данные опросов показывают, что церковь утратила свой моральный авторитет и стала одной из сторон конфликта в "схватке" между верующими и невоцерковленными людьми.

"Я думаю, что это достаточно поверхностное заключение, потому что, во-первых, я не вижу, чтобы в нашем обществе происходила какая-то "схватка". Наше общество в целом живет спокойно. Конечно, есть люди, которые хотят расколоть общество, раскачать нашу общую лодку. И они используют в том числе церковную тематику, - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24". - Если говорить о влиянии церкви, то она по-прежнему остается одним из трех самых влиятельных институтов, которые пользуются наивысшим доверием у нашего общества, - это президент, армия и церковь".