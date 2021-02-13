Польские норки заразны, титульный бой WBO перенесен. Главное о коронавирусе за 13 февраля

Россия
- Всего зафиксирован 4 057 698 случаев заражения, из них новых — 14 861. За сутки умерли 502 человека, за весь период — 79 696.
- Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос и составил 0,94. Он показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Этот показатель, в частности, используется для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер.
Москва
- Всего зафиксировано 954 619 случаев заражения, из них новых — 1 963. Госпитализировано 737 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 108 млн случаев заражения, умерли 2 382 880 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Словакия с 17 февраля восстанавливает проверки на своих наземных границах и вводит для всех прибывающих двухнедельную домашнюю самоизоляцию, которую можно будет досрочно завершить после восьми дней в случае отрицательного ПЦР-теста.
- Штамм коронавируса, обнаруженный в конце января у норок на ферме на севере Польши, может передаваться человеку и наоборот. Более 5,8 тыс. животных решено было уничтожить.
- Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе между россиянином Максимом Власовым и американцем Джо Смитом перенесен на весну. Поединок должен был состояться в ночь на воскресенье в США.
- Правительство Великобритании рассчитывает, что уже к концу 2021 года COVID-19 станет привычной, как грипп, болезнью.