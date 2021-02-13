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В Гидрометцентре сообщили, что снегопад в Москве закончится к полуночи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщил, что 14 февраля не ожидается существенных осадков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Снегопад в Москве утихнет к полуночи. В воскресенье существенных осадков не ожидается, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Завтра существенных осадков уже не будет. К полуночи снегопад завершится. Правда, завтрашний небольшой снег тоже будет неприятным: порывы ветра прогнозируются до 15 м/с, так что эти небольшие крупинки будет приносить дискомфорт", - сообщил он.

По словам Вильфанда, по данным на утро субботы, высота снежного покрова на метеорологической станции составила 56 см что очень близко к рекордным показателям. Рекордная высота снежного покрова для дня 13 февраля - 60 см.

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