Геологи выявили подтопление и просадку грунта на территории Псково-Печерского монастыря

ПСКОВ, 13 февраля. /ТАСС/. Подтопление, оползневые процессы и просадка грунта выявлены на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря - одного из самых древних и крупных в России. Об этом сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)".

В 2019 году митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который является председателем патриаршего совета по культуре и членом совета при президенте РФ по культуре и искусству, сообщал, что состояние уникальных карстовых пещер монастыря вызывает опасения. В частности, по его словам, между склоном и пещерами есть несколько водяных линз. Для их исследования была направлена группа гидрогеологов.

"[Проведены] инженерно-геологические изыскания. В результате исследований появляется информация о наличии опасных геологических факторов (подтопление, оползневые и карстовые процессы, просадка грунта). Это дает возможность разработать рекомендации для принятия мер по ослаблению или предотвращению развития геологических процессов, способных привести к повреждению или разрушению объекта", - отмечается в сообщении.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова, вблизи границы с Эстонией, он является одним из самых древних и крупных в России мужских монастырей. Официальной датой основания Псково-Печерской обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более десяти храмов. На территории монастыря располагаются карстовые пещеры, которые представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем. Точное число захоронений в них не установлено, но, по примерным подсчетам, в них покоятся более 10 тыс. человек.