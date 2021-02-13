Ученые пермского политеха разработали проект пятиминутного экспресс-теста на коронавирус

ТАСС, 13 февраля. Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали проект устройства для проведения экспресс-теста на наличие антигенов коронавирусов у людей и животных. Об этом сообщила пресс-служба университета.

"Исследователи из Пермского политеха разработали проект устройства для экспресс-анализа инфицирования коронавирусами. Прибор, который можно будет использовать в домашних условиях, за пять минут сможет определить наличие антигенов коронавирусов человека и животных. По словам ученых, аппарат позволит ускорить выявление зараженных COVID-19 людей и снизить нагрузку на медицинских работников. У разработки пока нет аналогов в России и в мире", - говорится в сообщении.

Устройство сможет выявлять антигены к 12 типам коронавирусов, среди которых ближневосточный респираторный синдром MERS-CoV. Для анализа потребуется биоматериал (кровь, слюна или моча), результат на конкретный вид будет известен уже через пять минут. "Вирусы быстро адаптируются к условиям внешней среды, поэтому появляются их новые, более вирулентные штаммы. В условиях пандемии важно ускорить процесс выявления инфицированных людей, чтобы сократить распространение инфекции. Мы предложили автоматизировать этот процесс, чтобы человек оперативно узнавал об опасности и мог самоизолироваться", - приводятся в сообщении слова профессора университета Сергея Костарева.

Аппарат предполагает многократное использование, при условии замены мембраны, содержащей моноклональные антитела коронавируса. Симуляция работы системы в программной среде показала, что тест-система работает корректно, проект ожидает финансирования для выпуска прототипа. Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of biology and biomedical engineering, добавили в университете.