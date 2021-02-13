В мире за сутки выявили более 410 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 13 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 107,83 млн, увеличившись за сутки более чем на 410 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 12,9 тыс., превысив 2,37 млн.

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По состоянию на 17:35 мск 13 февраля в ВОЗ поступили сведения о 107 838 255 инфицированных и 2 373 398 умерших. Число заразившихся увеличилось на 410 876, умерших - на 12 958.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (207 123), на втором месте - регион Европы (137 791), на третьем - Восточное Средиземноморье (25 039).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 122 583. Далее следуют Индия (10 892 746), Бразилия (9 713 909), Россия (4 057 698), Великобритания (4 013 803), Франция (3 369 672), Испания (3 041 454), Италия (2 697 296), Турция (2 572 190), Германия (2 328 447), Колумбия (2 179 641) и Аргентина (2 008 345).