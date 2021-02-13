В Белгородской области в 2021 году запускают серию инклюзивных туристических маршрутов

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Серию инклюзивных туристических маршрутов, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в виртуальном формате, запустят в Белгородской области в 2021 году, сообщила ТАСС в субботу директор центра инклюзивного туризма и социальной адаптации "Без границ" Марина Анисимова.

"В середине мая 2021 года мы начнем ездить, запланировано 15 поездок по проекту [развития инклюзивного туризма в Белгородской области]. До начала сезона будем делать виртуальные туры на базе библиотеки, они помогут ребятам увидеть лучшие музеи и достопримечательности России, социализироваться в процессе общения. Адаптивных туров до этого не делали в Белгородской области, тема инклюзивного туризма не поднималась", - сказала собеседница агентства.

По словам Анисимовой, разработанные в регионе туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями здоровья в отличие от коммерческих поездок имеют четкий хронометраж, максимально насыщены и учитывают особенности восприятия информации подопечными с ментальными нарушениями. В поездках по проекту, получившему поддержку Фонда президентских грантов, туристов будут сопровождать врач и волонтеры-психологи, обученные проводить такие экскурсии.

"Проблема обучения в регионах стоит остро, потому что нет людей, обученных для проведения подобных туров. Будем проводить обучение, а осенью эту программу расширим на основе полученного опыта. Будут разработаны методические рекомендации, чтобы другие НКО смогли по ней работать", - добавила Анисимова.

В Белгородской области проживает более 1,5 млн человек. По данным Федерального реестра инвалидов, свыше 190 тыс. из них имеют инвалидность.