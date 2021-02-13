Учреждения культуры Абхазии с 15 февраля возобновляют работу

СУХУМ, 13 февраля. /ТАСС/. Абхазские учреждения культуры с понедельника, 15 февраля, возобновляют работу после пятимесячного перерыва из-за мер, принимаемых для борьбы с пандемией коронавируса нового типа. Соответствующий приказ подписал министр культуры республики Гудиса Агрба.

"Возобновить с 15 февраля 2021 года деятельность подведомственных учреждений культуры: театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов с учетом соблюдения санитарных правил, утвержденных Минздравом республики", - говорится в приказе Минкультуры. С 10 февраля распоряжением президента страны введен ряд послаблений, касающийся работы учреждений культуры и образования.

Согласно санитарным правилам, утвержденным Минздравом, перед открытием объектов в помещениях необходимо проводить влажную уборку, использовать системы вентиляции с выключенным режимом рециркуляции воздуха, ежедневно перед допуском на объекты контролировать температуру тела и внешнее выявление признаков инфекционного заболевания у работников. При обслуживании зрителей все сотрудники должны использовать защитные маски. В кассах рекомендовано использовать бесконтактные способы оплаты билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами, при расчете наличными денежными купюрами обязательно использование кожных антисептиков.

Зрители допускаются на площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт) при наличии защитной маски (респиратора). Рекомендуется обеспечить возможность приобретения посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов). В читальных и зрительных залах посетителей рассаживают в шахматном порядке через метр друг от друга.

Общее число выявленных заразившихся коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 12 025 человек, 191 летальный случай. Выздоровели 11 628 человек.