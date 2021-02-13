Венесуэла получила первую партию вакцины "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 февраля. /ТАСС/. Самолет с первой партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыл в субботу в Венесуэлу.

Об этом сообщил ТАСС посол РФ в стране Сергей Мелик-Багдасаров.

"Это первая поставка в Венесуэлу для массовой вакцинации в рамках подписанного контракта", - сказал дипломат.

В декабре вице-президент страны Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках "Спутника V" для вакцинации населения. В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о поставке Каракасу российского препарата для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тыс. добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.