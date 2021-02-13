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Пандемия COVID-19

Венесуэла получила первую партию вакцины "Спутник V"

В декабре вице-президент страны Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках "Спутника V" для вакцинации населения

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 февраля. /ТАСС/. Самолет с первой партией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыл в субботу в Венесуэлу.

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Об этом сообщил ТАСС посол РФ в стране Сергей Мелик-Багдасаров.

"Это первая поставка в Венесуэлу для массовой вакцинации в рамках подписанного контракта", - сказал дипломат.

В декабре вице-президент страны Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках "Спутника V" для вакцинации населения. В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о поставке Каракасу российского препарата для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тыс. добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.

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ВенесуэлаРоссияПандемия COVID-19
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