В Петербурге от коронавируса привились 153 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Более 153 тыс. жителей Санкт-Петербурга прошли вакцинацию от коронавируса. Из них свыше 34 тыс. человек получили вторую дозу прививки, сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

"Всего в Петербурге вакцинировано 153 767 человек. Из них 34 256 человек - двумя дозами. 12 февраля установлен рекорд по количеству вакцинируемых за одни сутки. Было привито 11 663 человека. Из них первой дозой - 9 274 человека, второй - 2 389 человек", - говорится в сообщении.

За весь период в Петербург поступило 281 542 комплекта вакцины (из двух доз). Неизрасходованный остаток - 105 045 комплектов.

Как отметили в совете, показатели ежедневного мониторинга свидетельствуют о снижении интенсивности распространения коронавируса. Количество новых случаев заражения упало на 37,59% за прошедшую неделю (с 2 466 до 1539). Снизилось число активных больных и суточных госпитализаций за неделю (на 9,5%, с 421 до 381). По сравнению с прошлой субботой на 8,33% увеличилось количество выздоровевших (с 2 472 до 2 678).

В совете добавили, что в Петербурге развернуто 10 650 коек для лечения больных с коронавирусом и пневмониями. Из них свободны 4 652 (43,7 %). 15 февраля лечить больных с коронавирусом закончат три федеральных стационара и часть детской больницы №5 им. Н.Ф. Филатова. Сейчас доля тяжелых больных в городских стационарах, перепрофилированных под COVID-19, составляет 25%.

По последним данным, в Петербурге выявили 352 004 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 266 161 человека, умерли 10 408. За последние сутки в городе выявили 1 130 случая заражения.