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Пандемия COVID-19

Вице-президент Венесуэлы поблагодарила Россию за отправку вакцины "Спутник V"

Первую партию российского препарата доставили в страну на самолете венесуэльской авиакомпании Conviasa

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 февраля. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес поблагодарила Россию за отправку первой партии вакцины "Спутник V", которая прибыла в страну ранее в субботу.

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"Я хочу от имени президента Николаса Мадуро поблагодарить президента России Владимира Путина, его правительство, его народ, а также посла РФ в Венесуэле за все усилия и сотрудничество, благодрая которым этот день стал реальностью", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала TeleSUR.

Первая партия российского препарата была доставлена в Венесуэлу на самолете венесуэльской государственной авиакомпании Conviasa.

В декабре Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках "Спутника V" для вакцинации населения. В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о поставке Каракасу российского препарата для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тыс. добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияПандемия COVID-19
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