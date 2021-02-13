Вице-президент Венесуэлы поблагодарила Россию за отправку вакцины "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 февраля. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес поблагодарила Россию за отправку первой партии вакцины "Спутник V", которая прибыла в страну ранее в субботу.

"Я хочу от имени президента Николаса Мадуро поблагодарить президента России Владимира Путина, его правительство, его народ, а также посла РФ в Венесуэле за все усилия и сотрудничество, благодрая которым этот день стал реальностью", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала TeleSUR.

Первая партия российского препарата была доставлена в Венесуэлу на самолете венесуэльской государственной авиакомпании Conviasa.

В декабре Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках "Спутника V" для вакцинации населения. В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о поставке Каракасу российского препарата для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тыс. добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.