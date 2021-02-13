Кипр занял первое место в ЕС по охвату населения тестами на COVID-19 по итогам двух недель

НИКОСИЯ, 13 февраля. /ТАСС/. Республика Кипр заняла первое место среди стран Европейского союза по охвату населения диагностическими тестами на новый коронавирус в последнюю неделю января и первую неделю февраля. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения островного государства со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

"Кипр занял первое место среди 27 стран Европейского Союза с 25 899 тестами на 100 тыс. жителей в период с 24 января по 7 февраля", - сказано в сообщении Минздрава.

В нем также отмечено, что медицинские власти острова сосредоточили внимание в своей деятельности "на обследовании как населения в целом с упором на сотрудников", которые физически присутствуют на рабочих местах, "так и людей, которые приезжают через пункты прибытия" в Республику Кипр.

В министерстве напомнили, что в отношении персонала кипрских компаний и организаций, вернувшегося на рабочие места 8 февраля на втором этапе ослабления карантинного режима, проводятся еженедельные проверки путем взятия экспресс-тестов на коронавирус. Как показывает практика текущей недели, ежедневно Минздрав объявляет итоги от 25 до 40 тыс. таких тестов.

В министерстве подчеркнули, что с самого начала пандемии центральным элементом стратегии борьбы медицинских властей Кипра с распространением коронавируса было отслеживание лиц, контактировавших с носителями инфекции. Всего было отслежено около 73 тыс. таких контактов, в результате чего в период с 24 января по 7 февраля было зарегистрировано 17 408 случаев заражения, или 54% от их общего числа.