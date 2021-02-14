Путин заявил, что Россия лучше других стран борется с коронавирусом

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ удалось намного лучше мобилизовать здравоохранение и промышленность для борьбы с пандемией, чем Европе и США. Об этом он сказал на встрече с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал "Россия-24" .

"Там [в Европе и США] высокий уровень здравоохранения и промышленности, достижения замечательные, нам еще далеко по некоторым направлениям до них, но это для определенной публики. А у нас - для подавляющего большинства населения. И способности к мобилизации у них нет, как оказалось, у нас лучше". "Мобилизация всей системы здравоохранения и промышленности [России] оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах, там вообще просто развал какой-то", - добавил глава государства.

По его словам, некоторые рассчитывали, что Россия не сможет ничего сделать, столкнувшись с пандемией. "Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, мы ничего не сможем сделать", - пояснил он. "Но мы смогли - и лучше, чем в других странах", - подчеркнул Путин. Он аргументировал свои слова показателем количества заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения, который в России составляет 12 человек, "а там (в других странах - прим. ТАСС) - до сих пор 45". Президент добавил, что страна сумела нарастить производство средств индивидуальной защиты в 20 раз. При этом российский лидер заверил, что хорошо знает и о российских проблемах, в том числе о том, "как в коридорах [больниц] люди лежали".