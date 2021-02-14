Эксперт допустил, что коронавирус может развить устойчивость к препаратам против COVID-19

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Коронавирус со временем может развить резистентность к препаратам, которые применяются при лечении пациентов с COVID-19. Такое мнение ТАСС выразил член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

"Любое эффективное лечение создает эволюционное давление на вирус. Вирус очень хорошо умеет приспосабливаться. Когда что-то мешает ему, он меняется и приспосабливается. Поэтому при массовом применении каких-то средств лечения, противовирусных препаратов вирус будет меняться", - сообщил эксперт, добавив, что это похоже на механизм формирования антибиотикорезистентности.

Отвечая на вопрос, могут ли препараты, применяемые при лечении COVID-19, мешать формированию иммунитета против коронавируса, Лукашев отметил, что такое возможно, хотя и маловероятно. При этом лечение в целом не может быть эффективным без помощи иммунитета, справиться с вирусом только при помощи препаратов крайне сложно. "Когда идет речь о жизни пациента, имеет небольшое значение то, какой у него потом останется иммунитет. Это не повод не применять препараты", - добавил Лукашев.