NBC: в Орегоне четыре человека заразились коронавирусом, несмотря на прививку

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека в штате Орегон заразились коронавирусом, несмотря на то, что были привиты двумя дозами вакцины. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на местные власти.

По их данным, во всех четырех случаях заразившиеся либо не испытывают никаких симптомов, либо переносят болезнь в легкой форме. При этом у всех заразившихся наличие инфекции было выявлено более чем через 14 суток после того, как они получили вторую дозу вакцины от коронавируса.

"Мы работаем в сотрудничестве с местными властями и специалистами в сфере здравоохранения с тем, чтобы выявить источник заражения, - приводит NBC заявление департамента здравоохранения Орегона. - На данный момент мы проводим процедуру определения последовательности генома, результаты будут известны на следующей неделе". Как уточняет телекомпания, аналогичный случай был зафиксирован в штате Северная Каролина.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США применены более 50 млн доз вакцины, свыше 12 млн человек введены обе необходимые дозы препарата. Всего в стране выявлено более 27,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 484 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.