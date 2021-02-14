Эксперт рассказал, что вызывает ощущение несчастной любви

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Гормоны, в частности дофамин, серотонин, окситоцин, отвечают за биологическую составляющую любви, счастья, и эмоций. Однако низкий уровень одного из них может привести к тому, что человек будет чувствовать себя несчастным, недостаточно любимым, рассказала ТАСС член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России - директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина.

"Не зря говорят: любовь - это химия. В головном мозге человека вырабатывается множество активных веществ - биогенных аминов. Они отвечают за "кристаллизацию" чувств, а гормоны впоследствии укрепляют эти чувства. Так, фенилэтиламин - основа зарождающейся симпатии, он буквально провоцирует влюбленность, вырабатываясь в мозге в ответ на тот объект, который вызвал интерес. Он продуцируется вместе с другими веществами - дофамином и серотонином", - рассказала Трошина в отмечаемый во многих странах мира День всех влюбленных.

В частности, дофамин вызывает чувство удовольствия от общения, заставляет концентрировать внимание на конкретном человеке, повышает градус эмоциональной теплоты и сексуальности. Более того, данный гормон вызывает чувство уверенности в себе, а его выработка усиливается при достижении целей. "За перепады настроения, эмоциональную лабильность, настроение ответственность лежит на серотонине. Он тоже "гормон любви", он вызывает ощущение счастья и удовлетворения. Но если его недостаточно, будет любовь-страдание, любовь-депрессия", - пояснила эксперт. При этом "сгладить" страдания и снизить уровень тревожности и напряжения помогает окситоцин. Гормон вырабатывается в гипоталамусе и, совместно с серотонином, позволяет формироваться чувствам нежности и привязанности.

"Удивительно, но достаточно всего лишь обняться, чтобы уровень окситоцина возрос. Чем более одинок человек, тем меньше у него окситоцина, тем больше страхов он испытывает без этого гормона нежности. Но когда все хорошо и нежность есть, в процесс тут же включается другой гормон гипоталамуса - вазопрессин, обеспечивающий чувство доверия, мотивирующий на проявления заботы, отвечающий за глубокие длительные отношения между людьми. Развивается так называемая эмпатия", - пояснила Трошина.

За учащение пульса при виде любимого человека, а также желание сделать для него невозможное отвечает гормон надпочечников - адреналин, а тестостерон вызывает влечение как у мужчин, так и у женщин.

Гормоны и питание

Недостаток дофамина может вызвать у человека неуверенность в себе и желание потреблять углеводы. Восполнить нехватку гормона могут помочь такие продукты, как авокадо и рыба. "Сыр, шоколад, инжир, финики, томаты, молоко улучшат настроение, так как в них содержится предшественник серотонина - триптофан. Кроме того, "продуктами счастья" можно назвать цитрусовые, бананы, клубнику, ананас, смородину", - рассказала эндокринолог.

"Счастливую жизнь сложно выстроить без ума и интеллекта. И как это ни удивительно, и тут не обошлось без гормонов. За интеллект во многом отвечает гормон щитовидной железы - тироксин. Он необходим для того, чтобы еще внутриутробно мозг человека сформировался правильно. Основа для выработки тироксина - йод. Именно поэтому так важно употреблять в пищу исключительно йодированную соль - самый эффективный продукт для профилактики проблем, связанных с недостатком йода. Кроме того, морепродукты, рыба должны быть в рационе человека на регулярной основе. Если человек здоров, умен и самодостаточен, то радостных дней в его жизни будет обязательно много", - добавила Трошина.

"Чувство радости и эйфории вызывают эндорфины, вырабатываясь в нейронах мозга, когда человек испытывает сильные эмоции, занимается сексом, спортом, смеется, гуляет на свежем воздухе, рожает детей. Мало эндорфинов - стресс, боль, страдания обеспечены. Любовь - это счастье, счастье - это любовь. И если человек счастлив, то целая симфония гормонов "звучит" в его организме", - заключила эксперт.