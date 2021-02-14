Площадь водно-болотных угодий Хайнаня за пять лет увеличилась на 2,9 тыс. га

ХАЙКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Южнокитайский остров Хайнань за последние пять лет увеличил площадь водно-болотных угодий на 2,9 тыс. га благодаря ликвидации ряда дамб и запруд, признанных малоэффективными в развитии сельского хозяйства. Об этом сообщила газета "Наньго душибао".

По данным издания, территории с влажными почвами и водоемами, охраняемые государством, стали особенно заметно увеличиваться за последние 10 лет. Как уточнили специалисты Центра океанических и геологических исследований города Хайкоу, расширение происходит прежде всего благодаря усилиям компетентных ведомств, которые ведут активную работу по созданию искусственных заповедных зон.

Как следует из официальных данных, на Хайнане насчитывается пять основных типов природных угодий (приморские, речные, озерные, болотные и искусственно созданные), из них примерно 54% расположены в морской прибрежной зоне. Большую часть этих территорий занимают мангровые леса, а также участки, прилегающие на мелководье к коралловым рифам и скоплениям морских водорослей. Постепенно увеличивается и площадь заливных лугов, а также заболоченных равнин, которые перемежаются с поймами рек и небольшими водоемами. Все эти районы, как полагают экологи, идеально подходят для восстановления тропической флоры и фауны в их первозданном виде.

По подсчетам экспертов, на искусственно формируемые экологические зоны приходится порядка 36% водно-болотных угодий Хайнаня. Как рассказали специалисты центра геологических исследований в Хайкоу, на текущем этапе власти стремятся расширить территорию таких заповедников за счет районов, удаленных от морского побережья. Предполагается, что со временем это позволит увеличить видовое разнообразие животного мира провинции, диверсифицировать его с учетом специфики микроклимата в отдельных частях острова.

Согласно статистике, Хайнань продолжает занимать лидирующую позицию среди китайских регионов с наилучшей экологией. Так, в течение почти всего 2020 года специалисты фиксировали на острове высокое качество воздуха: уровень вредных частиц в атмосфере был минимальным. Местные власти активно борются за сохранение водно-болотных угодий, площадь которых постепенно расширяется. В связи с этим провинция считается одним из наиболее привлекательным мест для зимовки перелетных птиц.