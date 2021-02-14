Обвиняемый в госизмене журналист Сафронов написал письмо Михаилу Ефремову

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, написал из СИЗО осужденному за ДТП со смертельным исходом актеру Михаилу Ефремову. Об этом ТАСС рассказала член ОНК Москвы Ева Меркачева, посетившая СИЗО "Лефортово", в котором содержат Сафронова.

"Сафронов рассказал нам следующее. Он написал письмо Ефремову, в котором вспомнил их встречу. Это произошло в 2011 году. Иван работал в "Коммерсанте", зашел с коллегой в кафе, и там пересеклись с Ефремовым. И Сафронов написал ему из СИЗО письмо, в котором пожелал, чтобы актер "нашел силы в себе жить и так же улыбаться, как тогда", - сказала правозащитница. По ее словам, Ефремов в ответ написал Сафронову письмо, однако оно пока не дошло.

Меркачева также рассказала, что Сафронов много читает в изоляторе, он прочел порядка 150 книг и написал рассказ.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене, вину он не признает. Он был арестован, Лефортовский суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей до 7 марта.