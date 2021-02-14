В РФ пятую неделю подряд число выздоровевших после коронавируса превышает число заболевших

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России продолжает снижаться. За семь дней в стране выявили на 10,5% меньше инфицированных, чем неделей ранее, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

С 8 по 14 февраля штаб сообщил о 104 602 заразившихся против 116 842 за предыдущие семь дней. В Москве при этом подтвердили 12 454 случая заражения - на 8,8% меньше, чем с 1 по 7 февраля.

Число уже выздоровевших россиян увеличилось на 136 891 по сравнению с 156 206 неделей ранее. Пятую неделю подряд оно превышает количество выявленных случаев.

Доля уже вылечившихся после коронавируса продолжила рост: если в прошлое воскресенье она составляла 87,1%, то в это - 88,2%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, за семь дней сократилось на 35 754, до 398 656, следует из данных штаба. Оно оказалось меньше 400 000 впервые с 4 ноября.

Смертность из-за новой инфекции в целом осталась на уровне прошлой недели: с 8 по 14 февраля штаб зарегистрировал 3 465 летальных исходов, а с 1 по 7 февраля - 3 479. При этом показатель летальности на фоне спада заболеваемости увеличился с 1,93% до 1,97%.