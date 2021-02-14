В Москве впервые с 1 ноября зафиксировали менее 60 смертей от коронавируса за сутки

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 58, это минимум с 1 ноября. Всего в столице умерли 14 348 человек, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки в Москве было зарегистрировано 1 559 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице выявили 956 178 заболевших с начала пандемии.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,16%. Днем ранее было выявлено 1 963 случая.

По выздоровлению были выписаны 2 089 пациентов за сутки. За все время выздоровели 869 869 человек. В настоящее время в столице продолжает лечение 71 961 человек.