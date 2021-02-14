Более 30 рейсов задержаны, один отменен в аэропортах Москвы из-за снегопада

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Более 30 авиарейсов задержаны, еще один отменен в Москве в воскресенье из-за продолжительного снегопада, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

По данным на 10:15, в Шереметьево задержаны два рейса, во Внуково - 11. В Домодедово отменен один рейс, задержаны - 18.

В пресс-службе Домодедово сообщили, что за минувшие сутки аэропорт обслужил 321 рейс, пассажиры восьми рейсов пока ожидают вылета. "Службы аэропорта по-прежнему работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности взлетно-посадочных операций и наземного обслуживания", - добавили в пресс-службе воздушной гавани.

В Москве в четверг начался сильный снегопад. За ночь с 11 на 12 февраля выпало более 70% месячной нормы осадков - до 24 мм. На утро 13 февраля высота снежного покрова на метеостанции составила 56 см, что очень близко к рекордным показателям. Рекорд для этой даты - 60 см.