Ростуризм выделил более 46 млн рублей на 20 инвестпроектов в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК. 14 февраля. /ТАСС/. Ростуризм одобрил 20 инвестиционных проектов для реализации в Карелии в 2021 году, выделив на них региону более 46 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника управления по туризму республики Ольга Лукина.

"От Карелии было подано 97 проектов, 90 были допущены к участию в конкурсе: из них 20 счастливчиков прошли со своими инвестиционными проектами. На их осуществление к нам в Карелию поступит более 46 млн рублей федеральных средств", - рассказала собеседница агентства.

По правилам конкурса, 30% финансирования проекта должны обеспечить его авторы, при этом размер федеральной поддержки не может превышать 3 млн рублей. В число победителей от региона вошел проект "Тропою древних художников", средства поступят на создание экотропы в местечке Залавруга, где находятся Беломорские петроглифы - древние наскальные рисунки эпохи неолита. Еще одну всесезонную экотропу протяженностью 100 км планируется сформировать по маршруту ежегодного любительского лыжного марафона "Карельская сотня", который проходит в Калевальском районе.

"100 км одним кругом - это уникальное предложение для активного отдыха. По статистике более 40% населения страны связывают свой досуг с таким видом отдыха. Наша всесезонная и универсальная экотропа "Карельская сотня" станет точкой притяжения для таких туристов. Зимой в Калевалу приедут в лыжные походы или на туры на снегоходах. Летом - осенью мы готовы предложить поездки на квадроциклах, спортивное ориентирование, скандинавскую ходьбу, турпоходы и эндуро-маршруты", - добавила Лукина.

Еще один проект связан со строительством домов для туристов в старинном карельском селе Киндасово, где проводится фестиваль юмора. Здесь на деньги гранта будет создан музей "Киндасовских баек и истории фестиваля Киндасово", на берегу реки Шуя появятся два глемпинга для отдыха семей или небольших компаний с обустроенным местом для уличного питания с костровищем, лавками, навесом, а также санитарной зоной.

Создатели исторического парка "Бастион" в городе Сортавала реализуют два проекта: "Возрождение традиций мореходства на Ладоге" и "На исторических кораблях по Ладожским шхерам". Планируется сформировать новый туристический водный маршрут с посещением исторического парка с крепостью Svartbjornborg ("Крепость черного медведя") и горы Паасо. "Долгожданные смотровые площадки появятся на водопадах Белые Мосты в Питкярантском районе. Все проекты-победители будут реализованы в разных районах Карелии. Они безусловно разнообразят туристические предложения республики", - добавила замначальника регионального управления по туризму.