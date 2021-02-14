Еврокомиссар по здравоохранению выступила против закрытия границ в ЕС из-за пандемии

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Закрытие границ не столь эффективно в борьбе с коронавирусом, как вакцинация. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Augsburger Allgemeine .

"Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но правда в том, что границы вирус не сдерживают. Только вакцинация и соблюдение правил гигиены могут помочь от мутаций. Я считаю неправильным возвращаться к ситуации, когда в Европе в марте 2020 года были закрыты границы", - сказала она.

Кириакидес также заявила, что если какой-либо производитель вакцин, уже имеющий сертификацию в ЕС, захочет усовершенствовать свой продукт для борьбы с новыми мутациями, то ему не нужно будет проходить весь процесс сертификации заново. "То есть можно будет быстрее получать подходящие вакцины и при этом не снижать требования к безопасности", - отметила она.

Германия на этой неделе ввела усиленный контроль на границе с Чехией и австрийской федеральной землей Тироль. Власти ФРГ опасаются распространения мутаций коронавируса.