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Пандемия COVID-19

Еврокомиссар по здравоохранению выступила против закрытия границ в ЕС из-за пандемии

Стелла Кириакидес также отметила, что если производитель вакцин, имеющий сертификацию в ЕС, захочет усовершенствовать свой продукт, то ему не нужно будет проходить процесс сертификации заново

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Закрытие границ не столь эффективно в борьбе с коронавирусом, как вакцинация. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Augsburger Allgemeine.

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"Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но правда в том, что границы вирус не сдерживают. Только вакцинация и соблюдение правил гигиены могут помочь от мутаций. Я считаю неправильным возвращаться к ситуации, когда в Европе в марте 2020 года были закрыты границы", - сказала она.

Кириакидес также заявила, что если какой-либо производитель вакцин, уже имеющий сертификацию в ЕС, захочет усовершенствовать свой продукт для борьбы с новыми мутациями, то ему не нужно будет проходить весь процесс сертификации заново. "То есть можно будет быстрее получать подходящие вакцины и при этом не снижать требования к безопасности", - отметила она.

Германия на этой неделе ввела усиленный контроль на границе с Чехией и австрийской федеральной землей Тироль. Власти ФРГ опасаются распространения мутаций коронавируса.

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