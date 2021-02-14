Эксперт: отказ от масок в Чечне может быть обусловлен выработкой коллективного иммунитета

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Решение властей Чечни отказаться от масочного режима в республике может быть обусловлено тем, что из-за несоблюдения мер профилактики ранее уже сформировался популяционный иммунитет. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.

"У них специфическая культурная традиция и очень много населения переболело уже, потому что, во-первых, они не соблюдают эпидрежим. Они еще летом многие переболели. Ситуация там такова, что культурные традиции - собираться большим количеством народа на какие-то мероприятия и при этом тесно обниматься и не носить соответственно масок <...> У них просто, скорее всего, сформировался тот самый популяционный иммунитет, именно в этой республике", - сказал он в интервью радиостанции "Вести FM".

Кроме того, в Чечне наблюдается солнечная погода, что также может способствовать остановке циркуляции вируса. "Зима закончилась и коронавирус, при инсоляции хорошей, он не сильно устойчив. Наверное, поэтому. И из этих соображений они отменили масочный режим. Потому что в данной конкретной республике его никто не соблюдает", - добавил Тимаков. При этом врач не исключает случаев повторного заражения.

Говоря об отмене масочного режима по всей стране, Тимаков считает, что от обязательного ношения масок в России можно будет отказаться уже летом. А носить их будет рекомендовано только тем, кто еще не болел.

Ранее власти Чечни из-за снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе приняли решение отменить обязательный масочный режим. Как сообщил ТАСС руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов, жителям по-прежнему рекомендуют носить маски, хотя штрафовать за их отсутствие теперь не будут.