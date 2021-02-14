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Пандемия COVID-19

Макрон надеется на включение вакцин из РФ и КНР в мировые механизмы по борьбе с COVID-19

По словам президента Франции, без быстрых эффективных международных действий можно упустить распространение вируса

ПАРИЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется на интеграцию вакцин из России и Китая в международные усилия по борьбе с коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщила газета Le Journal du Dimanche.

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"Мы должны работать с китайцами и русскими, чтобы вакцины, разработанные их учеными, использовались в рамках международных усилий по борьбе с пандемией, как только они будут сертифицированы ВОЗ", - приводит газета слова Макрона после пятничного совещания международного партнерства ACT-Accelerator, ставящего целью расширение доступа к средствам диагностики и лечения от COVID-19.

"Сейчас мы ведем борьбу с вариантами [коронавируса], это настоящая гонка со временем, - подчеркнул французский лидер. - Без быстрых эффективных международных действий мы рискуем упустить [распространение] вируса".

Как сообщило издание, на следующей неделе Макрон также проведет консультации по вопросу борьбы с пандемией с представителями Африканского союза, а в пятницу представит итоги этих консультаций на виртуальном саммите государств Группы семи, который пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции. Ранее сообщалось, что основными темами этого саммита станут борьба с пандемией и справедливое распределение вакцин в мире.

Теги
РоссияКитайФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия COVID-19
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