Эксперт: у перенесших COVID-19 после выздоровления может 2-3 месяца наблюдаться депрессия

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция влияет на биохимические процессы в организме, в частности затрагивая гормональный фон. Так, у человека, перенесшего COVID-19, после выздоровления в течение нескольких месяцев может наблюдаться депрессивное состояние и психозы, сообщил в воскресенье главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

"У людей после коронавирусной инфекции 2-3 месяца возможны депрессивные состояния, психозы различные, фобии, страхи. По факту, это нехватка того самого гормона - триптофана. Гормон счастья - серотонин - и мелатонин также участвуют в синтезе гормонов. Нарушается весь каскад гормональных изменений специфических, они не синтезируются как положено. На биохимическом уровне коронавирус тоже по нам бьет", - сказал он в интервью радиостанции "Вести FM".

Тимаков пояснил, что при коронавирусной инфекции у пациента резко нарушается сон, психическое состояние, у большинства людей наблюдаются выраженные головные боли, которые связаны не только с нарушением микроциркуляции, но и с тем, что вирус меняет иммунный ответ организма на возбудитель. "Перестают синтезироваться специфические белки, которые нам нормализуют нервную систему, в том числе так называемый триптофан. Его становится меньше и восстанавливается он очень долго", - добавил врач.

Кроме того, раздражающим фактором может стать и то, что пациент наблюдал тяжелое течение заболевания у пациентов с COVID-19. "Человек боится, что исход может быть такой же", - отметил Тимаков. Он добавил, что в РФ существуют протоколы поддержки и восстановления пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции, которая включает себя прием витаминов, специфическую диету, а также поддерживающие медикаментозные препараты. "Это назначается и это действительно помогает людям потом восстановиться. Назначает только врач во время осмотра, потому что у каждого пациента индивидуальный подбор этой терапии должен быть", - заключил эксперт.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 071 883 случая заражения, выздоровел 3 593 101 человек, умерли 80 126. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.