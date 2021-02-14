Руководство Центра РГО в Сербии наградили медалью Пушкина

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Председатель попечительского совета Центра Русского географического общества (РГО) в Сербии Душан Баятович и директор Центра РГО в Сербии Миролюб Милинчич награждены медалью Пушкина за вклад в развитие культурного наследия России и Сербии. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур народов России и Сербии наградить медалью Пушкина Баятовича Душана - председателя попечительского совета Центра Русского географического общества в Сербии, генерального директора государственного предприятия "Сербиягаз", <....> Милинчича Миролюба - директора Центра Русского географического общества в Сербии, вице-президента Сербского географического общества, профессора географического факультета Белградского государственного университета", - говорится в приказе президента РФ.

Как ранее рассказал ТАСС Миролюб Милинчич, Центр РГО в Сербии с 2015 года постоянно работает над изучением и презентацией русского культурного наследия на Балканах, а также обновляет памятники советским солдатам, погибшим при освобождении Сербии во время Второй мировой войны.

Медалью Пушкина награждаются российские граждане и иностранцы за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов.