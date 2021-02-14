Эксперт ВОЗ назвал версию передачи коронавируса летучими мышами наиболее вероятной

ТАСС, 14 февраля. Член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак назвал версию о передаче коронавируса нового типа через летучих мышей наиболее вероятной. Он предположил, что местом первоначального распространения инфекции мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия.

"Если бы нужно было сказать, на какой путь [распространения коронавируса] вы бы поставили, я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав [затем] на ферму диких животных", - сказал Дасзак в интервью газете The New York Times, опубликованном в воскресенье.

Дасзак, возглавляющий неправительственную экологическую организацию EcoHealth Alliance, отметил, что от летучих мышей могли заразиться либо сотрудники одной из таких ферм, либо ее обитатели - хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Он сообщил, что идея передачи коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии ВОЗ в ходе совместного обсуждения, состоявшегося в последний день работы международной команды.

Кроме того, Дасзак рассказал, что в ходе расследования эксперты ВОЗ запросили доступ к личным делам некоторых пациентов, но не получили их, поскольку в Китае "медицинские карты пациентов крайне конфиденциальны, а некоторые из них недоступны". "Мы хотели встретиться с некоторыми пациентами. Они не хотели встречаться, поэтому их не заставляли участвовать во встрече с нами", - добавил Дасзак.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы ВОЗ заявили, что не добились какого-либо прорыва в ходе поездки в Ухань с целью изучения причин происхождения коронавируса, однако в процессе работы с коллегами из КНР они выдвинули собственные гипотезы. Наиболее вероятная версия: инфекционный агент передался от диких животных через промежуточное звено. По мнению специалистов, он мог сначала распространиться среди одной популяции, послужившей естественным "резервуаром", в котором вирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал заразным для людей.