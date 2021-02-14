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Педагог из Краснодарского края стала победителем конкурса "Воспитатель года России"

За победу Анастасия Быстрюкова получила "Хрустальную жемчужину" и 100 тыс. рублей

ПЕРМЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Педагог дошкольного образования из Краснодарского края Анастасия Быстрюкова стала победителем всероссийского конкурса "Воспитатель года России", финал которого прошел в Перми. Церемония награждения состоялась в воскресенье в Пермском академическом Театре-Театре, передает корреспондент ТАСС.

Победительница получила "Хрустальную жемчужину" и 100 тыс. рублей.

Всего в заключительном этапе конкурса, стартовавшем в четверг, участвовали 74 педагога, все они победители регионального этапа. По информации оргкомитета, самой молодой участнице 25 лет, а самой опытной - 54 год. В течение нескольких дней воспитатели проходили различные испытания, демонстрируя свое профессиональное мастерство в сфере организации и реализации развивающей работы с детьми. По итогам первого тура определились 15 лауреатов, среди них воспитатели из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Карелии, Татарстана, Чувашии, Пермского, Красноярского и Краснодарского краев, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Псковской и Смоленской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Пермь получила право провести финал XI конкурса "Воспитатель года России" после того как воспитатель одного из детских садов города Евгений Пепеляев стал абсолютным победителем 2019 года.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКраснодарский крайЛенинградская областьТатарстанЧувашияКарелияКрасноярский крайПермский крайВоронежская областьКемеровская областьПсковская областьСмоленская областьХанты-Мансийский автономный округ
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