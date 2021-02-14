Педагог из Краснодарского края стала победителем конкурса "Воспитатель года России"

ПЕРМЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Педагог дошкольного образования из Краснодарского края Анастасия Быстрюкова стала победителем всероссийского конкурса "Воспитатель года России", финал которого прошел в Перми. Церемония награждения состоялась в воскресенье в Пермском академическом Театре-Театре, передает корреспондент ТАСС.

Победительница получила "Хрустальную жемчужину" и 100 тыс. рублей.

Всего в заключительном этапе конкурса, стартовавшем в четверг, участвовали 74 педагога, все они победители регионального этапа. По информации оргкомитета, самой молодой участнице 25 лет, а самой опытной - 54 год. В течение нескольких дней воспитатели проходили различные испытания, демонстрируя свое профессиональное мастерство в сфере организации и реализации развивающей работы с детьми. По итогам первого тура определились 15 лауреатов, среди них воспитатели из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Карелии, Татарстана, Чувашии, Пермского, Красноярского и Краснодарского краев, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Псковской и Смоленской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Пермь получила право провести финал XI конкурса "Воспитатель года России" после того как воспитатель одного из детских садов города Евгений Пепеляев стал абсолютным победителем 2019 года.